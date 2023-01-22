الجزائر تدين بشدة حادثة حرق المصحف الشريف من طرف متطرفين سويديين

22 يناير، 2023
أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لحادثة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرفين سويديين، تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد في مدينتي مالمو ولينشوبينغ،حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وشددت الوزارة في ذات البيان، على أن هذا الفعل الشنيع يثير كراهية وإستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين، والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية.
وختم البيان، بأن هاته الحادثة، تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومن شأنها أن تقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك.
حورية سعداوي
22 يناير، 2023

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