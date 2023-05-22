الجزائر تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال

الجزائر تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال

أدانت الجزائر اليوم في بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأشد العبارات إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجددت الجزائر استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسة من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل.

كما دعت المجتمع الدولي حسب ذات المصدر، لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتعنته في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجزائر على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شرف الدين عبد النور

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