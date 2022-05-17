الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

17 مايو، 2022

 

تتابع الجزائر بقلق كبير التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، حسب ما أفاد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما تدعو الجزائر -يضيف المصدر -جميع الأطراف الليبية إلى ضم جهودها لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية اجراء انتخابات حرة ونزيهة كأفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية.

ش.ن

17 مايو، 2022

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