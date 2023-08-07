الجزائر تحتل المركز 15 عالميا والثاني إفريقيا ضمن أقوى القوات البحرية

7 أغسطس، 2023

احتلت الجزائر المركز 15 عالميا ضمن قائمة أفضل 25 قوة بحرية في العالم، من حيث امتلاكها أكبر عدد من السفن والغواصات  حسب القائمة الصادرة عن موقع Wisevoter

وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر بامتلاكها أزيد من 200 سفينة و6 غواصات تعمل على طول الساحل الذي يزيد عن 2200 كيلومتر.

ويشمل التصنيف العالمي الذي أعده الموقع،  مجموعه 144 أسطولا، والذي يتصدره الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وأمريكا.

وجاءت الصين في المركز الأول عالميا، بامتلاكها 730 سفينة حربية، وهي أكبر دولة آسيوية، استثمرت بكثافة لتحديث أسطولها في السنوات الأخيرة.

وتمتلك البحرية الصينية، مجموعة متنوعة من السفن والغواصات، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات.

بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا، بـ598 سفينة بحرية و49 غواصة، تليها كوريا الشمالية بـ519 سفينة و71 غواصة، بينما جاءت أمريكا في المرتبة الرابعة، بأسطول مكون من 484 سفينة حربية.

كما يشير التصنيف العالمي لموقع “Wisevoter” إلى التنوع الكبير في الأساطيل البحرية للدول، من حيث الحجم والتكنولوجيا والأهداف التشغيلية.

ليديا كبيش

 

7 أغسطس، 2023

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