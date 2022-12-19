الجزائر تحتل الصدارة عربيا في أولمبياد الرياضيات بتونس

أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية أمس, ان الجزائر تصدرت المرتبة الأولى عربيا في أولمبياد الرياضيات عن بعد , المقامة كل سنتين في تونس , تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

شارك في هذه المنافسة ,أربع تلاميذ ينتمون إلى الطور الثانوي ,من بينهم التلميذ المتميز محمد وسيم مدور من ثانوية رابح بطاط بولاية الجزائر,حيث أبرز كامل مهاراته وقدراته الخارقة في الرياضيات متحصلا بذلك على العلامة الكاملة في جميع مسائل الاختبار.

في نفس السياق, إستطاعت الجزائر من خلال هذا التفوق الباهر أن تحصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية.

كما شكرت وزارة التربية الوطنية أبنائها على هذا النجاح والتألق الممتاز وثمنت جهود رئيس و أعضاء لجنة الأولمبياد الجزائرية , متمنية للمدرسة الجزائرية مسارا مملوءا بالإنتصارات.

إكرام.ب

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