أعلنت وزارة الصحة، أن الجزائر ستستضيف و تنظم فعاليات اليوم العالمي للمتبرع بالدم، يوم 14 جوان من سنة 2023.

وجاء ذلك بعد اقتراح رئيس الفيدرالية الدولية لمنظمات المتبرعين بالدم السيد جان فرانكو ماسارو خلال زيارته للجزائر بداية شهر جوان و اطلاعه عن كثب على ماحققتة الوكالة الوطنبة للدم من قفزة نوعية في هذا المجال.

وأعربت وزارة الصحة، في بيان لها عن شكرها على الثقة التي وُضِعَتْ فيها و مُؤَكِّدة استعدادَها لإنجاح هذه التظاهرة الدولية الهامة.

كما حظيت الجزائر بموافقة منظمة الصحة العالمية باحتضان فعاليات احتفاء باليوم العالمي للمتبرع بالدم لسنة 2023 التي عبّرت، على لسان مديرها العام الدكتور تيدروس أدهنوم غبريسوس، عن امتنانها لالتزام الحكومة الجزائرية بمبادئ المنظمة و أولوياتها و مساهمتها في إبقاء قضايا سلامة و توفر الدم ضمن جدول أعمال الصحة العالمية، مؤكدة أنّ الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرع بالدم سيظل عملا مُلْهِمًا بالنسبة للتضامن العالمي.

وبهذه المناسبة هنّأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجزائر على الإنجاز الهام الذي حققته الجزائر في الحفاظ على إمدادات كافية و آمنة من الدم و منتجاته لتلبية احتياجات المرضى، في حين واجهت العديد من الدول تحديات كبرى خلال جائحة كوفيد-19.

و اعتبر نفس المسؤول أن احتضان الجزائر لليوم العالمي للمتبرع بالدم لعام 2023 سيكون فرصة لهذه الأخيرة لتعزيز التبرع بالدم التَطَوّعي دون اجر كما سيكون فرصة لكل الفاعلين المعنيين لتبادل الخبرات و التجارب مع نُظَرائهم من مختلف دول العالم و كذا البحث عن سُبُل المساهمة في المجتمع الدولي من خلال إعطاء مَثَل قوي و إيجابي للممارسات الحسنة.

رمزي أحمد توميات

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