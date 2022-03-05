الجزائر تجدد التأكيد على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت الجزائر، التأكيد على مواصلة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد السفير لزهر السوالم، خلال أشغال الدورة الـ49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن هذا الحق الشرعي لم يحظى بعد بالإهتمام اللائق على مجلس حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق دعا السوالم، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي، مناشدا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل إيفاد ملاحظين إلى المناطق المحتلة بالصحراء الغربية، خاصة مع التطورات الأخيرة والقمع الذي يطال المدنيين الصحراويين العزل عقب إنهيار وقف إطلاق النار.

كما كذب الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الإدعاءات التي جاءت على لسان مندوب دولة الإحتلال بخصوص الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وفي هذا الصدد أوضح السفير الجزائري أن عداء النظام المغربي للجزائر راجع لإلتزامها بالشرعية الدولية من خلال التضامن مع الشعب الصحراوي الذي يرفض الإحتلال ويطالب بإستقرار أراضيه الوطنية.

كما أشار السوالم إلى إن إدعاءات المغرب ضد بلاده والوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد فندته الأمم المتحدة على لسان الناطق بإسم الأمين العام بتاريخ 17 جانفي الماضي والذي نفى فيه وجود أي مظاهر لـ”تجنيد الأطفال” أو غيرها من الإدعاءات التي يروجها الإحتلال.

ليديا كبيش

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