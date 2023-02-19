الجزائر تترشّح لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي

19 فبراير، 2023

قدّمت الجزائر ترشحها لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وجاء هذا الترشّح تأكيدا على التزام الجزائر بالوحدة الإفريقية والتنمية وكذلك الأمن في إفريقيا.

وكشفت الجزائر عن نواياها الحسنة في دعم التنمية في افريقيا من خلال قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  منح مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف عمليات التنمية في إفريقيا وهذا بمناسبة القمة السادسة والثلاثين لرؤساء الدول المنعقدة في أديس أبابا.

وسيدعّم هذا الموقف التضامني الذي اتّخذه رئيس الجمهورية عملية التنمية في افريقيا، ويؤكّد مسعى الجزائر من أجل جعل القارة الإفريقية قارة المستقبل.

ش.ن

19 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

17 مايو، 2022

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

19 مايو، 2022

رئيس الجمهورية: الإمام المغيلي أرضية للوفاق والتعاون البناء

12 ديسمبر، 2022

هذا ما قاله الوزير الاول عن تخلي الدولة عن أرباح سوناطراك وسونلغاز

25 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: