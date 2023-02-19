الجزائر تترشّح لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي

قدّمت الجزائر ترشحها لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وجاء هذا الترشّح تأكيدا على التزام الجزائر بالوحدة الإفريقية والتنمية وكذلك الأمن في إفريقيا.

وكشفت الجزائر عن نواياها الحسنة في دعم التنمية في افريقيا من خلال قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف عمليات التنمية في إفريقيا وهذا بمناسبة القمة السادسة والثلاثين لرؤساء الدول المنعقدة في أديس أبابا.

وسيدعّم هذا الموقف التضامني الذي اتّخذه رئيس الجمهورية عملية التنمية في افريقيا، ويؤكّد مسعى الجزائر من أجل جعل القارة الإفريقية قارة المستقبل.

ش.ن

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