الجزائر تتابع مستجدات الأزمة السياسية في العراق ببالغ القلق

29 أغسطس، 2022

تتابع الجزائر ببالغ القلق تطورات الأوضاع في العراق على ضوء مستجدات الأزمة السياسية وما انجر عنها مؤخرا من مظاهر خطيرة للعنف، حسب ما ورد في بيان للخارجية، اعتبر هذا القلق ناجم عن علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية التي تجمعها مع جمهورية العراق.

وإذ تدعو جميع الأطراف إلى تفضيل لغة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد حفاظا على الأرواح والممتلكات، فإن الجزائر تجدد تضامنها مع العراق قيادة وشعبا معربة عن أملها في أن يتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة أمنه واستقراره بتظافر وتوحد جهود جميع أبنائه، يضيف البيان.

ش.ن

29 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

بعد ما أوردت اسم الجزائر على أنها زبون لبرنامج بيغاسوس للتجسس : منظمة مراسلون بلا حدود تعتذر

24 يوليو، 2021

لعمامرة يجري مشاورات مع العديد من نظرائه العرب حول الوضع في القدس المحتلة

19 أبريل، 2022

تقرير لمجلس الأمن : المغرب متورط في زعزعة الامن والاستقرار في منطقة الساحل

12 أغسطس، 2021

05 مترشحين لخوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر

2 نوفمبر، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: