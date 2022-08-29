الجزائر تتابع مستجدات الأزمة السياسية في العراق ببالغ القلق

تتابع الجزائر ببالغ القلق تطورات الأوضاع في العراق على ضوء مستجدات الأزمة السياسية وما انجر عنها مؤخرا من مظاهر خطيرة للعنف، حسب ما ورد في بيان للخارجية، اعتبر هذا القلق ناجم عن علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية التي تجمعها مع جمهورية العراق.

وإذ تدعو جميع الأطراف إلى تفضيل لغة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد حفاظا على الأرواح والممتلكات، فإن الجزائر تجدد تضامنها مع العراق قيادة وشعبا معربة عن أملها في أن يتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة أمنه واستقراره بتظافر وتوحد جهود جميع أبنائه، يضيف البيان.

ش.ن

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