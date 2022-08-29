الجزائر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

تتابع الجزائر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتدعو الجزائر، جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية، فإن الجزائر تشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبر مكسبا هاما في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية العمل على انهاء التدخلات في الشؤون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لإحياء مسار التسوية السياسية السلمية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة.

رمزي أحمد توميات

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