الجزائر تبحث التعاون العسكري مع روسيا

27 فبراير، 2023

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الإثنين. أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا،نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فقد تناولت المحادثات حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادل الطرفان تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذا الخصوص أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة للبلدين. لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

واعتبر رئيس أركان الجيش مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة الذي تتشارك فيه الجزائر وفدرالية روسيا. في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية. التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

ومن جهته، أكد أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا. كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

رمزي أحمد توميات

27 فبراير، 2023

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