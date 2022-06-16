الجزائر تؤكد أن مبادئ الأمم المتحدة تُحتم على جميع الدول إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

16 يونيو، 2022

 شددت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف على أن إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والضمان الصارم لإستقلال وسيادة البلدان يظل أمرًا حتميًا على جميع الأطراف الدولية، وفقا للمبادئ العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقال مندوب الجزائر، السفير لزهر سوالم، أمام الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان: “تود بلادي أن تلفت إنتباهكم إلى الوضع الذي يعيشه الشعب الصحراوي في إقليم الصحراء الغربية، حيث يعاني من العواقب المتعددة للإحتلال غير القانوني، المدعوم بإنتهاكات موثقة ومثبتة لحقوق الإنسان”

ونبه سوالم المجلس إلى الإستخدام غير المشروع من قبل قوة الإحتلال للطائرات المسلحة بدون طيار في الصحراء الغربية، مما أدى إلى إعدام 18 صحراويا وموريتانيا و الجزائريون في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فضلا عن نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة الأخير.

وتابع ذات المتحدث قائلا:”ولطالما كررت الجزائر دعوتها للعمل من أجل النهوض بكل الفئات حقوق الإنسان بطريقة متوازنة، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية والثقافية وكذلك الحق في التنمية”.

وتحقيقا لهذه الغاية، عليه نناشد اليوم المفوض السامي تفويض بعثة مراقبة على وجه السرعة لإستئناف البعثات التقنيات وتنفيذ برنامج التعاون الفني مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي” يضيف السفير الجزائري

كما أشادت البعثة الجزائرية بعمل مفوضة الأمم لحقوق الإنسان وكذلك لمختلف المتعاونين، مجددة دعمها الكامل والدائم لهم في تحقيق مهمتهم.

ليديا كبيش

16 يونيو، 2022

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