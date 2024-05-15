الجزائر الأولى مغاربيا و إفريقيا و عربيا في تصنيف “التايمز للجامعات الفتية”

حلّت الجزائر في المرتبة الأولى، على المستوى المغاربي، و الإفريقي و العربي، من حيث عدد المؤسسات الجامعية، المُدرجة في تصنيف التايمز للجامعات الفتية ” THE Young University Rankings”، إصدار 2024، المستحدث سنة 2012، والخاص بالمؤسسات التعليم العالي المنشأة منذ أقل من 50 سنة، حسب ما أورده بيان وزارة التعليم العالي.

و تم تصنيف جامعة سيدي بلعباس، ضمن أحسن 500 مؤسسة جامعية، على المستوى العالمى، مما يبرز الجهود المبذولة من طرف القطاع، من أجل تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية، في مختلف التصنيفات العالمية، وعمل على الامتياز لترقية مرئية هذه مؤسسات الجامعية، على المستوى الدولي، حسب ذات المصدر.

هذا و يتم استبعاد جميع المؤسسات، التي لا تتوفر على تكوين ما بعد التدرج من هذا التصنيف، أو تلك التي لم تتوفر على أكثر من 1000 مقال علمي، خلال الفترة ما بين 2018 و 2022، وبحد أدنى 150 مقالا علميا في السنة، حسب ذات المصدر.

و يعتمد تصنيف “التايمز للجامعات الفتية”، على مجموعة مركبة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تشمل، عدد الأساتذة الباحثين والطلبة، الإنتاج العلمي وتأثيره في قواعد بيانات سكوبوس scopus، عن طريق إستخدام 13 مؤشرا لتوفير المقارنات الأكثر شمولاً وتوازناً، موزعة على خمس محاور رئيسية تتمثل في كل من، نوعية التعليم العالي، نوعية البحث العلمي، الاقتباسات، الانفتاح الدولي، والتأثير على الصناعة.

كما تم في إصدار 2024 للتصنيف، تحليل 134 مليون اقتباس، عبر أكثر من 16.5 مليون منشور بحث، واستطلاعات رأي 68 ألف باحث، حيث تم تصنيف 21 مؤسسة جامعية جزائرية، وهو ما يعد تطورا مقارنة بإصدار 2023، أين صُنّفت 11 مؤسسات تعليم عالي جزائرية، و بإصدار 2022، أين تم تصنيف 9 مؤسسات تعليم عالي جزائرية، في حين تم تصنيف مؤسسة تعليم عالي وحيدة وطنيا مؤسسة تعليم عالي في إصدار 2018.

شرف الدين عبد النور