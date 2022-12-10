الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن

10 ديسمبر، 2022

أقام، صبيحة اليوم السبت  الجزائريون، صلاة الاستسقاء، بداية من التاسعة صباحا، عبر كامل مساجد تراب الجمهورية.

وللتذكير، فإن وزارة الشؤون الدينية، قد دعت إلى التوبة والاستغفار وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله الغيث.

وجاء هذا قرار بعد الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء. وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

رمزي أحمد توميات

10 ديسمبر، 2022

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