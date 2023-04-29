الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن

أدى، الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، بداية من التاسعة صباحا، عبر كامل تراب الجمهورية، لقلة الأمطار لهذه السنة.

رجاء في بيان وزارة الشؤون الدينية، “فنظرًا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدىوعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شكي له القحط في زمانه كما في الحديث”. “إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم”. “فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء بكافة مساجد الجمهورية، المزمع إقامتها يوم السبت 9 شوال 1444هـ”. “الموافق 29 أفريل 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 09:00”.

ودعت الوزارة إلى التحلي بآدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين. والتضرع إلى الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا. نافعا غير ضار عاجلا غير أجل. قال تعالى: “وَهوَ الَّذِي ينزِل الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطوا وَيَنشر رَحْمَتَه وَهوَ الْوَلِيّ الْحَمِيد” الشورى (28).

ليديا كبيش.

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