الجزائرية القطرية للصلب: تخطي 300 مليون دولار من الصادرات في 2023

أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بالشركة الجزائرية القطرية للصلب مولود لوعيل. أن الشركة تستهدف تجاوز 300 مليون دولار من الصادرات خلال العام الجاري 2023. بعد أن حققت السنة الماضية 160 مليون دولار.

وكشف لوعيل في تصريح خص به وكالة الأنباءالجزائرية، أن الجزائرية القطرية للصلب التي تتخذ من جيجل مقرا لها. اعتمدت استراتيجية تسويق جديدة في الاسواق الدولية. سعيا منها لتكون من أكبر المساهمين في التوجه الذي تبنته السلطات العليا للبلاد. والرامي لتنويع الصادرات والخروج من التبعية للمحروقات.

وحسب ذات المتحدث فقد سجلت الشركة في الثلاثي الأول من 2023 صادرات قيمتها 200 مليون دولار. ما يفوق قيمة الصادرات المحققة في 2022 بأكمله “160 مليون دولار في 2022”.

ولفت المدير الى أن الشركة تصدر منتجات عالية الجودة نحو الأسواق الأوروبية إفريقيا وآسيا. فيما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية “أبرز زبون للشركة”.

أما بخصوص السوق الإفريقية، فقد أوضح أنها تدخل ضمن “الأولويات القصوى” للشركة. لافتا إلى تصدير مؤخرا حوالي 15 ألف طن للسنغال، وكميات أخرى لموريتانيا. فيما تجري الشركة محادثات مع متعاملين من نيجيريا وليبيا.

هذا وتشهد منتجات الجزائرية القطرية للصلب زيادة في الطلب، لكونها من أجود المنتجات عالميا. إضافة إلى الخدمات الممتازة التي توفرها الشركة لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

وأبرز لوعيل أن حديد الخرسانة ولفائف الحديد يمثلان أهم صادرات الشركة. والتي ستتجه بعد إنتهاء أشغال التوسعة ورفع طاقتها الإنتاجية نحو تصدير منتجات جديدة.

في حين لعتبر ذات المتحدث أن منجم غارا جبيلات سيكون له تأثير كبير على سوق الحديد داخليا وخارجيا. لمساهمته في خفض سعر المادة الأولية وبالتالي خفض سعر الحديد وزيادة تنافسية منتجاتنا في الخارج. وكذا توسيع مجالات تصدير الحديد الجزائري.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...