الجزائرية القطرية للحديد والصلب: تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد و مشتقاته قريبا

كشف اليوم الخميس، المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، يوسف أحمد، أنه سيتم جلب المادة الأولية مستقبلا من داخل الوطن بعد بداية إستغلال غار جبيلات.

وجاء ذلك خلال عرض له بمناسبة زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى ولاية جيجل، أين أوضح أنه سيتم حاليا السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القريب العاجل من مادة الحديد و مشتقاته.

وكشف ذات المتحدث أن مليون ونصف مليون طن من مادة الحديد تم تسويقها وطنيا خلال السنة المنقضية.

وبدوره كشف نائب المدير العام سفيان شايب الستي، إن الشركة الجزائرية القطرية للحديد بصدد دراسة إحتياجات السوق المحلي و كذا الدولي.

وأوضح الستي قائلا :”خاصة بعد تسجيل إضطراب في أسعار الحديد عالميا وهو ما خلف تأثير على عملية التسويق دوليا و محليا. ما دفع بنا إلى الاعتماد على عملية إنتاج مواد نهائية و مواد نصف مصعنة.

كما أكد ذات المتحدث أنه تم تخصيص ما يزيد عن 2 مليار دولار للدخول في المرحلة الثانية للانتاج.

ليديا كبيش

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