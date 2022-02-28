الجامعة العربية تُعرّب عن عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا

عبّر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول العربية بطرفي الازمة، وعلى مستوى شعبيهما الصديقين.

كما أكّد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر، والدعوة إلى الشروع في اجراءات التهدئة وضبط النفس، وبما يكفل عودة الاستقرار، والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

كما عبّر المجلس عن القلق إزاء تدهور الاوضاع الانسانية والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حالياً، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة، والحفاظ على أمن وسالمة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.

و أوصى بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة واجراء المشاورات والاتصالات الازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

وجاءت هذه المواقف العربية التي تبنتها جميع الدول الأعضاء دون تحفّظ، خلال اجتماع لدورة غير عادية بتاريخ هذا الاثنين 28/2/2022 ،برئاسة دولة الكويت وبطلب من جمهورية مصر العربية لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا. وبعد مداولات وافية تمّ خلالها استعراض تطورات الموقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين؛ فضلًا عن أثره المباشر على الدول العربية.

وليد .ب

معجب بهذه: إعجاب تحميل...