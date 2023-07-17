سايحي: الجامعة الصيفية فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف في قطاع الصحة

سايحي: الجامعة الصيفية فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف في قطاع الصحة

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي :” منذ سنوات كنا نقوم بمقاربات لجعل العمل في القطاع بأهداف والآن نعمل بالنتائج”.

وجاء ذلك خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي

وأضاف سايحي بالقول:” نظمنا الجامعة الصيفية لمعرفة المسائل الاستراتيجية التي توليها الدولة للمجال”، كاشفا أن تبادل الخبرات فيما يخص المريض أساس الجامعة الصيفية.

واعتبر ذات المتحدث الجامعة الصيفية فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف في القطاع، مضيفا بالقول:” اليوم لدينا رؤية لتطوير القطاع والنتائج واضحة من حيث الاصلاحات في القطاع والتقدم في التصنيفات العربية والعالمية

وأشار وزير الصحة الى أن العمل من اجل الاصلاح واضح في كل الولايات، مشددا على ضرورة تحسين جانب الاهتمام بالمريض

واضاف نفس المسؤول بالقول :” هناك نتائج ايجابية مقارنة بالسنوات السابقة، نظرتنا من 2024 الى 2030 ترتكز على النتائج لا الاهداف”.

رمزي أحمد توميات

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