التوقيع على 07 مذكرات تفاهم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين

تم اليوم السبت، التوقيع على 07 مذكرات تفاهم، على هامش معرض المنتجات الجزائرية، بنواكشوط، بمقر المعرض الدائم لشركة تصدير فرع صفاكس.

وتخص مذكرات التفاهم الموقعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، حسب بيان وزارة التجارة، مجالات التعاون و التصدير و التمثيل التجاري في عدة قطاعات منها، الصناعات الغذائية، الخزف و السيراميك، الأثاث المكتبي و الأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ، الصناعات الصيدلانية و القفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية و الأثاث المعدني، البناء الحديدي الجاهز، و الخزانات المعدنية و أسلاك التلحيم.

هذا و تتواصل فعاليات معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في يومها الثالث، حيث تشهد أجنحة المعرض اقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، بهدف ابرام عقود تجارية، في مختلف المجالات، كالبناء والاشغال العمومية، الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل الصناعات الغذائية، و الخدمات كالنقل الدولي.

كما كان للمتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين لقاءات عمل ثنائية، مع نظرائهم من العارضين الجزائريين.

و يشهد المعرض، حسب ذات المصدر، إقبالا كبيرا من طرف العائلات الموريتانية، للتعرف واقتناء المنتجات الجزائرية.

تجدر الإشارة، إلى أن الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، تعرف مشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الإقتصادية الجزائرية، وتتواصل إلى غاية 7 ماي الجاري.

شرف الدين عبد النور