التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الجزائري الروسي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تم أمس، على هامش الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي” أتوم إكسبو ATOMEXPO “، الذي جرت فعالياته بمنتجع سوتشي- بروسيا الاتحادية، يومي 25 و 26 مارس الجاري، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بين وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية، روساتوم ROSATOM.

و تتضمن مذكرة التفاهم، حسب بيان وزارة الطاقة، خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة بين الأطراف لسنتي 2024 و2025، على غرار استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الاطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية.

كما عُقد منتدى “أتوم إكسبو 2024″، الثالث عشر في حديقة سيريوس للعلوم والفنون في مدينة سوتشي، حيث أشرف على افتتاحه، كل من أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، رافائيل مورينو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، و ساما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية.

وتم تنظيم هذه الطبعة من معرض أتوم إكسبو 2024، تحت عنوان “الطاقة النظيفة: نصنع المستقبل معًا”، في جلسة عامة وجلسات مواضيعية ومعارض لأهم التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركات النووية الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى برنامج واسع النطاق لتبادل الآراء في شكل حلقات نقاش وموائد مستديرة بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية ومديري الشركات الدولية والخبراء العالميين.

شرف الدين عبد النور

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