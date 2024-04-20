التوقيع على صفقة مشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع “هواوي كنسورسيوم”

أشرفت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، على مراسم الإمضاء على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع “هواوي كنسورسيوم” (HUAWEI CONSORTIUM).

وتمت مراسم الإمضاء على الصفقة، حسب بيان الوزارة، بحضور كل من سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا لشركة هواوي الصينية، كولين يو، الرئيس المدير العام لشركة هواوي للاتصالات الجزائر، ايسون بي شيان، و أعضاء اللجنة الوطنية للمساهمة في الشق التقني والقانوني المتعلق الصفقة الخاصة بإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إطارات المحافظة السامية للرقمنة.

و أكدّت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالمناسبة، على أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين اللذين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، موضحة أن الإمضاء على بنود صفقة إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية هو ثمرة جهود حثيثة بذلتها المحافظة السامية للرقمنة، منذ إعطاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إشارة الشروع في إنجازه، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023، حيث ثمّن وضوح الرؤية المُقَدّمة من طرف المحافظة السامية للرقمنة بخصوص التحول الرقمي في الجزائر.

كما أسدى الرئيس تبون، تعليمات لإنجاز مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالشراكة مع شركة هواوي الصينية، باعتبارها شركة رائدة على المستوى الدولي في هذا المجال، وذلك نظرا للطابع الاستعجالي لهذا المشروع الذي يندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية لبلوغ هذه الرؤية، وأحد الركائز الأساسية لتجسيد مسار التحول الرقمي، تستند عليها كافة الحلول الرقمية الوطنية الكبرى.

شرف الدين عبد النور