أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على الوثيقة المتعلقة باستراتيجية سوناطراك للمناخ، وهذا بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والرئيس المدير العام لسوناطراك، والمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وكذا ممثلو من وزارة الدفاع الوطني ومسؤولو الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجال المناخ، واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة لسوناطراك المتعلقة بالمناخ، حسب بيان وزارة الطاقة، على عدة محاور كالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ورفع مستوى ادماج الطاقات المتجددة وكذا تطوير حلول احتجاز الكربون الطبيعي والتكنولوجي، كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة وامتصاصها عبر مصارف الكربون، وكله يأتي في إطار ضمن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تلتزم بها الجزائر.

شرف الدين عبد النور