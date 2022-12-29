التماس عقوبة 7سنوات حبسا نافذا لوزير المالية السابق محمد لوكال

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الخميس، وزير المالية السابق محمد لوكال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية. وحيث أصدر ذات القطب أحكاما بالبراءة في حق إطارين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق محمد لوكال لمتابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال ابرام البنك لصفقة مع مكتب دراسات أجنبي.

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