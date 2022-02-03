التلاميذ يعودون للدراسة بداية من الأحد

قرر الوزير الأول رفع اجراء تعليق الدراسة ابتداء من يوم الأحد 6 فيفري 2022 مع احترام البروتكول الصحي والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية، ليعود التلاميذ الى مقاعدهم الدراسية. بعد انقطاع اضطراري بسبب الارتفاع الذي شهدته الجزائر الأسابيع الأخيرة في عدد الاصابات بفيروس كورونا.

كما تم تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتباراً من يوم الجمعة 4 فيفري 2022

وكذا رفع إجراء غلق الـمؤسسات الـمدرسية اعتباراً من يوم الأحد 6 فيفري 2022 مع احترام البروتكول الصحي والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربي

وتجدّد الحكومة دعواتها للـمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية، من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...