التكفل الطبي بجريح الحرب موضوع ملتقى وطني للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية

أشرف اللواء سويد محمد البشير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم إفتتاح أشغال الملتقى الوطني المعنون: ” التكفل الطبي بجريح الحرب: من العش الطبي إلى إعادة الإدماج الإجتماعي- المهني”، اليوم الثلاثاء، على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، بحضور ألوية وعمداء وإطارات وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمختلف جوانب التكفل بجرحى الحرب، من ميدان العمليات حتى إعادة إدماجهم، بغية تحسين ظروف حياتهم الاجتماعية والمهنية، وذلك بإبراز دور مختلف مصالح الصحة العسكرية في مرافقة جرحى الحرب حتى إعادة إدماجهم، وذلك بتحسين التنسيق متعدد التخصصات من أجل رعاية أفضل والتركيز على برامج إعادة التأهيل الرامية لاستعادة وتعزيز الاستقلالية الوظيفية للجرحى، مع تسليط الضوء على آخر التطورات التي يعرفها هذا المجال.

وأكّد اللواء مدير مصالح الصحة العسكرية في كلمته على أهمية موضوع هذا الملتقى في تعزيز جاهزية وحدات وتشكيلات الصحة العسكرية في الجانب العملياتي، الأمر الذي يندرج ضمن جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لضمان السبل المثلى للتكفل بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي الجرحى، يضيف البيان.

عرف الملتقى إلقاء العديد من محاضرات نشطها إطارات مختصين من مصالح الصحة العسكرية، تابعين لوحدات قوام المعركة وللهيئات الاستشفائية العسكرية تمحورت حول مختلف جوانب التكفل الطبي بجريح الحرب وتخللتها نقاشات من طرف المختصين أثرت موضوع الملتقى، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

ش.ن