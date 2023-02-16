التصديق على البرتوكول التنفيذي لمشروع طريق تندوف الزويرات بموريتانيا

تضمّن العدد الثامن من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-68 المؤرخ في 07 فيفري 2023، التصديق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجزائر موريتانيا حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري، الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية الموقع بنواكشط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا صادق على البروتوكول التنفيذي الموقع بين الجزائر وموريتانيا، يتضمن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بين البلدين حول إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف “الجزائر” وزويرات “موريتانيا”.

ويهدف البروتوكول التنفيذي إلى تطبيق أحكام مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا حول إنجاز الطريق البري بين تندوف وزويرات الموقعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويلتزم الطرفان بموجب هذا البروتوكول بمنح كافة التسهيلات التنظيمية والإدارية والجبائية والبنكية، اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء بما فيها العينات الجيو-تقنية والتجهيزات والعتاد، والمواد الاستهلاكية التي تستخدم في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

كما يلتزم الطرفان بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز هذا الطريق، ويحدد الجانب الجزائري حسب البرتوكول قائمة المستلزمات الضرورية لإنجاز الطريق، وكذلك الدراسات التنفيذية للطريق من أجل المصادقة عليها من طرف اللجنة المشتركة.

من جهتها، تلتزم موريتانيا بضمان الأمن للورشات والأشخاص والممتلكات المسخرة للإنجاز وفقا لما جاء في البروتوكول التنفيذي. الذي أوضح أن موريتانيا تساهم أيضا في إنجاز المشروع لا سيما من خلال التكفل بالإجراءات الضرورية لتحديد مسار الطريق ،منح التراخيص، توفير مواد البناء وكذا توفير المعطيات التقنية الجيولوجية الطوبوغرافية الجيوتقنية الخرائط والدراسات.

ويعهد للقطاعات الوصية في البلدين على الطريق مهمة السهر على التنسيق وحسن تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار هذا البروتوكول، كما يلتزم الطرفان بالتنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات الإنجاز.

حورية سعداوي

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