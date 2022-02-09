البيان الكامل لمجلس الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان أين درست شروع مراسيم مست 3 قطاعات ويتعلق الامر بكل من قطاع العدالة والمواد الصيدلانبية وكذا البيئة.

وخلال الإجتماع الذي جرى بمقر قصر الحكومة قدم وزير العدل مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.

بينما درست الحكومة ضبط التنظيم الـمطبق على الـمؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة.

وإخيرا قدم وزير المواد الصيدلانية عرضا حول قواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

جاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 09 فيفري 2022، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.

وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال البيئة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 الـمؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم الـمطبق على الـمؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة.

لقد أبان تنفيذ الـمرسوم التنفيذي الـمذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.

بهذا الصدّد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من الـمقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملّحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق الـمرسوم ليشمل الـمنشآت الـمتنقلة، وتحديد شروط تسوية الـمؤسسات الـمصنفة الـموجودة.

أما في مجال الصناعة الصيدلانية:

فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

يهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والـمعايير الدولية.

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان أين درست شروع مراسيم مست 3 قطاعات ويتعلق الامر بكل من قطاع العدالة والمواد الصيدلانبية وكذا البيئة.

وخلال الغجتاع الذي جرى بمقر قصر الحكومة قدم وزير العدل مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.

بينما درست الحكومة ضبط التنظيم الـمطبق على الـمؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة.

وأخيرا قدم وزير المواد الصيدلانية عرضا حول قواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

جاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 09 فيفري 2022، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.

وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال البيئة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 الـمؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم الـمطبق على الـمؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة.

لقد أبان تنفيذ الـمرسوم التنفيذي الـمذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.

بهذا الصدّد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من الـمقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملّحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق الـمرسوم ليشمل الـمنشآت الـمتنقلة، وتحديد شروط تسوية الـمؤسسات الـمصنفة الـموجودة.

أما في مجال الصناعة الصيدلانية:

فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

يهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والـمعايير الدولية.

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