البروفيسور رشيد بلحاج: الاختصاصات الطبيّة تتطلب تكوينًا مستمرًا

أعلن اليوم الخميس، البروفيسور رشيد بلحاج رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، خلال تصريح له للإذاعية الوطنية، عن إطلاق تجربة المستشفيات المختلطة الكبرى، واعتبرها إضافة نوعية للمنظومة الصحية في الجزائر.

كما أضاف رئيس النقابة للأساتذة والباحثين الجامعيين، أنّ المطلوب هو تثمين الموارد البشرية وتفعيل الرأسمال البشري وتخفيف الاجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أنّ الاختصاصات الطبية تتطلب تكوينًا مستمرًا، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمسارات المهنية ل35 فئة طبية في الجزائر بعدما أصبحت الصحة من أولويات الدولة. كما نوّه، على وجوب ايجاد حلول جذرية ودائمة للمنظومة الصحية، وذاك موصول برقمنة الملفات الطبية للمرضى، وتسخير الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة.

من جانبه، أشار مدير الأنشطة الطبية وغير الطبية بمستشفى مصطفى باشا، في نفس الحصة، على الإضافة التي ستقدمها المستشفيات المختلطة الكبرى في المجال الصحي، مثل المستشفى الجزائري القطري الألماني الذي سيجسد قريبا.

ياسمين بن صغير

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