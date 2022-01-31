البروفيسور جنوحات يكشف عن موعد العودة إلى الحياة الطبيعية

كشف اليوم الاثنين، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، البروفيسور كمال جنوحات، في تصريحات إعلامية عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

وقال جنوحات ان :”عودة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر مارس القادم، وذلك بعد تحقيق المناعة الجماعية جراء انتشار أوميكرون”

وأوضح ذات المتحدث، أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب الوصول إلى المناعة الجماعية في الجزائر وجميع دول العالم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما أشار رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، الى أن فيروس كورونا لن يختفي لكنه سيصبح موسميا ويتم التعايش معه مثل الأنفلونزا.

رمزي أحمد توميات

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