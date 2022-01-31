البروفيسور جنوحات يكشف عن موعد العودة إلى الحياة الطبيعية

31 يناير، 2022

كشف اليوم الاثنين، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، البروفيسور كمال جنوحات، في تصريحات إعلامية عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

وقال جنوحات ان :”عودة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر مارس القادم، وذلك بعد تحقيق المناعة الجماعية جراء انتشار أوميكرون”

وأوضح ذات المتحدث، أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب الوصول إلى المناعة الجماعية في الجزائر وجميع دول العالم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما أشار رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، الى أن فيروس كورونا لن يختفي لكنه سيصبح موسميا ويتم التعايش معه مثل الأنفلونزا.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة المجاهد والمناضل الحقوقي علي يحيى عبد النور

وفاة المجاهد والمناضل الحقوقي علي يحيى عبد النور

25 أبريل، 2021
Photo of الرئيس الصحراوي:  جيش الإحتلال سيتذوق من جديد مرارة الهزائم التي لحقت به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية

الرئيس الصحراوي:  جيش الإحتلال سيتذوق من جديد مرارة الهزائم التي لحقت به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية

7 نوفمبر، 2021

تسجيل 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 نوفمبر، 2021
Photo of تسجيل 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 سبتمبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: