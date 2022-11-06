البروفيسور بلحاج يدعو للتلقيح للحد من خطورة انفلونزا هذه السنة

دعا البروفيسور رشيد بلحاج مدير الأنشطة الأنشطة الطبية وشبه الطبية، ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من خطورة الانفلونزا الموسمية، التي اكد باها ستكون اكثلر خطورة من سلالاتها السابقة، مشيرا الى أهمية أخد اللقاح الخاص بها لا سيما الفئات الهشة من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

و أضاف بلحاج، بأن اللقاح متاح و متوفر بالجزائر و موزع على مستوى كافة المؤسسات الإستشفائية، ومراكز الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة، وان حملة التلقيح ضد الإنفلونزا لازالت متواصلة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل.

كما أوضح البروفيسور بلحاج، أن اعراض الانفلونزا الموسمية تتمثل في : الحمى،الزكام،الآلام على مستوى المفاصل، الفشل، أوجاع في العضلات، إضطرابات في النوم، القيء والإسهال، مضيفًا أن الفيروس يصيب أيضا الجهاز التنفسي والمعدة كونه ينتقل عبر الهواء والأيدي.

حورية سعداوي

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