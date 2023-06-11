البرلمان العربي يواصل أشغاله بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني

11 يونيو، 2023

تواصلت بالقاهرة،  أمس السبت 10 جوان أشغال البرلمان العربي الذي يعقد جلسته الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بمشاركة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، حسب ما اورده بيان المجلس اليوم.

و تضمن جدول هذا اليوم التصديق على مظبطة الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثالث التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 30 افريل 2023 و كذا استعراض تقارير لجان الشؤون الاقتصادية والمالية، التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، يضيف البيان ذاته.

يجدر التذكير أن المجلس الشعبي الوطني ممثل في البرلمان العربي بالنائبين محمد خوان ويوسف رحمانية.

شرف الدين عبد النور

11 يونيو، 2023

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