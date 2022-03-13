اعتبر اليوم الخميس الباحث بجامعة زيان عاشور ولاية الجلفة قحقيح صالحي عبد الحفيظ أن الجزائر ملزمة بتبني خيار إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة لمواجهة أزمة الجفاف.

وقال المتخصص في العمران وحماية البيئة في حوار لإذاعة قسنطينة إن:”التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على كمية التساقطات المطرية وتوزيعها على الأقاليم في العالم ورمت بظلالها على عدة ميادين”.

وأوضح قحقيح أن الجزائر بحكم موقعها المتوسطي كان الأثر السلبي للتغيرات المناخية جليا أبرزه تراجع في منسوب الأمطار بالمناطق الشرقية الوسطى والهضاب وكذا الصحراء.

وتحدث الباحث عن ظاهرة التداخل بين الشهور الجافة والماطرة، في ظل الاضطرابات المناخية في الدورة المائية بالجزائر منذ 2019، حيث أن شهور ديسمبر جانفي حتى منتصف فيفري تعرف كميات قليلة جدا من الأمطار وتحولت إلى أشهر جافة، وإلى غاية 2020 أصبحت التساقطات المطرية تسجل من منتصف فيفري إلى غاية شهر ماي

وقال الباحث أنه:”أمام نسبة التساقطات التي أصبحت ضعيفة جدا وأقل من المعدل السنوي، وتراجع منسوب السدود بوسط وشرق البلاد، هناك تراجع كبير لمردود الفلاحات الواسعة التي تعتمد بالأساس على ما تجود به السماء”داعيا إلى الإسراع في تجسيد مشاريع التحويلات الكبرى والمتوسطة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...