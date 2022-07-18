أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية لدورة جوان 2022.

ووفقا لنص البيان، فقد بلغت نسبة المحبوسين الناجحين 42.57 بالمائة، بما يعادل 2176 ناجح منهم 2101 ناجح من فئة الرجال بنسبة 42.15% و75 ناجحة من فئة النساء بنسبة 59.06% .

وكشفت وزارة العدل، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين بـ 193 مقارنة بدورة 2021، حيث سجل أكبر عدد من الناجحين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل الأغواط بـ 245 ناجحا.

وفيما يتعلق بأحسن معدل لفئة الرجال فقد تم تسجيله بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تازولت بولاية باتنة بـمعدل 18.13، في حين سجل أحسن معل بالنسبة لفئة النساء بمؤسسة الوقاية أولاد ميمون بولاية تلمسان بـ 16.90.

أما بالنسبة لعدد المحبوسين الناجحين حسب التقدير فهو كما يلي:

– تقدير إمتياز: 01 محبوس.

– تقدير جيد جدا: 09 محبوسين.

– تقدير جيد: 83 محبوس.

– تقدير قريب من الجيد: 564 محبوس.

– تقدير مقبول: 1519 محبوس.

وللتذكير، فقد جرت الإمتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، حيث أطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل، و وزارة التربية الوطنية.

كما تم تسجيل هذه السنة 5111 محبوس ممتحن في شهادة البكالوريا، بزيادة تفوق 17.65% مقارنة بدورة 2021، منهم 4984 رجال، و127 نساء، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

ليديا كبيش

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