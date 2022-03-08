الاتحاد العام للتجار يوضح بخصوص رفع سعر الخبز

8 مارس، 2022

شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على أن سعر الخبز مقنن ومدعم لا يمكن رفع سعرها إلا من الجهات المختصة.

ودعا الاتحاد، الخبازين على المستوى الوطني لعدم رفع سعر الخبز المدعم و مواصلة العمل بالسعر المعتاد، مطمئنا إياهم بأن ملف الخبز ومطالبهم المشروعة مطروحة في أعلى مستويات الدولة.

كما أكد أن باب الحوار مفتوح وهناك سلسلة متواصلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات بحضور ممثلين للخبازين من كل جهات الوطن تحت لواء الاتحاد.

وأعلن الاتحاد عن عقد اجتماع تنسيقي “قريبا” بمقر وزارة التجارة بحضور ممثلي وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب. لدراسة سبل تطبيق قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الخاص بإلغاء الضرائب على رقم أعمالهم ودفعها على هامش الربح فقط.

رمزي أحمد توميات

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