الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: بعيدون عن الفتن وتصريحات الريسوني تعبّر عن خصوصيته

أصدر اليوم الثلاثاء، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا جديدا يؤكد فيه تبرؤه من تصريحات المغربي أحمد الريسوني، حيث قال انها تعبّر عن عن خصوصية قائلها.

وجاء في نص البيان أن :”الاتحاد مؤسسة علمائية إسلامية مستقلة تبلّغ الرسالة وتبيّن الحكم الشرعي فيما يجد في حياة الناس من القضايا تسعى لخدمة ميراث النبوة وتبليغ رسالة الله إلى الناس كافة وبيان الحكم الشرعي فيما يجد في حياة الناس من القضايا، كما تنتهج الوسطية والاعتدال والاستقلال”

وأضاف البيان، أن :”الاتحاد لا يتأثر بمواقف الدول ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا يمارس السياسة إلا بقدر بيان الحكم الشرعي في قضاياها، كما يسعى للإصلاح بين المسلمين بما يوجبه الشرع الحنيف ولا يتخندق مع أي طرف في أي نزاع ولا يقبل أن يستغله أي طرف لذلك ويحترم خصوصيات الأفراد والشعوب واستقلال الدول”.

وأوضح الاتحاد أنه يعتمد وسيلة الحوار والشورى ويصدر بياناته وفتاويه ويعبر عن مواقفه بشكل جماعي شوري تنظمه لوائحه ونظمه وهو غير ملزم باجتهادات الأفراد وآرائهم ومواقفهم التي تعبر عن خصوصيتهم لا عن المؤسسة”.

وتابع الاتحاد قائلا: “أردنا بيان هذا بشكل لا لبس فيه في هذا الوقت الذي كثر فيه اللغط حول تصريحات بعض العلماء التي لا يمكن أن تحسب على الاتحاد ولا أن تنسب إليه فلا ينسب لساكت قول وإنما ينسب القول إلى قائله دون تقول ولا تجنٍّ ولا حمل للكلام على محامل لم يقصدها من قاله”.

كما شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أنه بعيد من إثارة الفتن بين المسلمين ومن إيغار صدورهم بما ليس بلازم شرعا والله من وراء القصد.

رمزي أحمد توميات

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