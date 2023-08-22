الاتحاد الإفريقي يقرّر تعليق مشاركة النيجر في أنشطته

قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي وقع يوم 26 جويولية الماضي.

وحسب وكالة رويترز، فقد أكد الاتحاد الإفريقي في بيان له، تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” في التزامها المستمر باستعادة النظام الدستوري بالنيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية،.

و دعا الاتحاد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر.

ليديا كبيش

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