أعلنت المديرة العامة للسكن بوزارة السكن، فايزة بن جامة، عن الإنتهاء من أشغال إنجاز أزيد من 408 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 مارس الماضي، من أصل برنامج يفوق مليون وحدة سكنية مبرمجة.

وأوضحت بن جامة أن القطاع عرف حتى نهاية مارس الماضي، إنتهاء الأشغال بـ 408.342 وحدة سكنية من مجموع برنامج يتضمن 1.288.365 وحدة، منها أكثر من 391 ألف وحدة قيد الإنجاز بنسبة 30 بالمائة، و345 ألف وحدة غير منطلقة الأشغال بنسبة 26 بالمائة. و41 ألف وحدة متوقفة بها الأشغال وبرنامج قيد التبليغ بقرابة 72 ألف وحدة.

وكشفت ذات المتحدثة، أن البرنامج الجديد المسجّل بموجب قانون المالية لسنة 2022، والبالغ 60 ألف وحدة سكنية، يتضمن 40 ألف اعانة بناء ريفي، و10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الايجاري، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة تخص الترقوي المدعم.

وحسب المسؤولة بوزارة السكن، فقد تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، تسليم مجموع 45.065 وحدة سكنية، من بينها 12.814 سكن عمومي إيجاري و17.726 سكن بصيغة البيع بالإيجار. و1.768 وحدة ترقوي مدعم، بالإضافة إلى 9.678 بناء ريفي و2.941 تجزئة اجتماعية و138 وحدة ترقوي عمومي.

كما إنتهت الاشغال بـ 36.147 وحدة سكنية. منها 1.198 وحدة سكن عمومي ايجاري و 17.726 سكن بصيغة البيع بالإيجار. و1.717 وحدة ترقوي مدعم، و 12.948 بناء ريفي و2.420 تجزئة اجتماعية و138 وحدة ترقوي عمومي، في حين تم الإنطلاق في الأشغال بـ 20.425 وحدة. منها 1.490 وحدة سكن عمومي إيجاري و2.596 وحدة ترقوي مدعم بالإضافة إلى 13.008 بناء ريفي و3.331 تجزئة إجتماعية.

وجاءت هذه التوضيحات خلال عرض قدمته بن جامة، حول تقييم إنجازات القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. قدمته على هامش الإجتماع التقييمي الذي أشرف عليه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي.

رمزي أحمد توميات

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