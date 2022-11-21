الإنارة العمومية تكلف الجزائر 100 دولار سنويا

أعلن زين العابدين بومليط مسؤول بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، عن أن تكلفة الإنارة العمومية تصل سنويا إلى 60 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للكهرباء، أي ما يقارب 15 مليار دينار سنويا ويعادل 100 مليون دولار.

و أضاف ذات المسؤول، بأن تعميم إستعمال الطاقة في الإنارة العمومية عبر جميع بلديات الوطن، يأتي ضمن مساع الدولة لتحقيق البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، و تم الوصول إلى أكثر من 90 بالمائة من تعميم الإنارة العمومية على مستوى بلديات الوطن.

وأوضح نفس المتحدث، أنه سيتم إطلاق دليل وطني مرجعي، للإنارة العمومية بهدف توجيه المستعملين بتجهيزات و صيانة الإنارة العمومية.

و تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإنارة العمومية على مستوى كل بلديات الوطن، تحتضن اليوم و غدا بمستغانم ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية.

حورية سعداوي

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