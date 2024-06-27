الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط اليوم
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، أن إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، سيكون اليوم الخميس 27 جوان الجاري، ابتداءً من الساعة 16:00.
و ستنشر النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، حسب ذات المصدر، عبر الموقع https:// bem.onec.dz، وعبر فضاء الأولياء عبر الرابط: https:// awlya.education.gov.dz
هذا و ستشهر قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى، في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان، يضيف بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور