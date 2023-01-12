الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية بالحماية المدنية

كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء٬في بيان لها أنه في إطار النتائج النهائية للإمتحانات المهنية لسنة 2022 والمتعلقة بالمخطط السنوي لتسيير المستخدمين وكذا متابعة الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، تم ترقية إلى رتبة أعلى 1709 مستخدم من الحماية المدنية، بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية تم ترقية 1632مستخدم، منهم 55 لرتبة مقدم، 263 لرتبة رائد، 30 للرتبة طبيب رائد، 204 لرتبة نقيب، 203 لرتبة ملازم أول، 93 لرتبة ملازم، 325 لرتبة مساعد و 459 لرتبة رقيب.

وأما فيم يتعلق للمستخدمين الشبيهين فتمت ترقية: 01 لرتبة متصرف مستشار، 06 لرتبة متصرف رئيسي، 03 لرتبة مساعد متصرف، 09 لرتبة ملحق إداري رئيسي، 12 لرتبة عون إدارة رئيسي، 07 لرتبة عون إدارة، 03 لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي، 03 لرتبة كاتب مديرية رئيسي، 04 لرتبة كاتب مديرية و 10 لرتبة كاتب٬يضيف البيان.

وأما فينا يخص ستخدمي الصحة العمومية، تم ترقية 01 لرتبة جراح أسنان عام رئيس، 05 لرتبة جراح أسنان عام رئيسي، 01 لرتبة صيدلي عام رئيسي٬أما بخصوص مستخدمي المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية فتمت ترقية 02 لرتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في الموصلات س س و، 03 لرتبة مفتش تقني متخصص في الموصلات س س و٬يختم البيان.

حورية سعداوي

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