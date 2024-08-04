الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” بـ 5 ولايات
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم، عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك”، على مستوى 5 ولايات.
وتم الإطلاق الرسمي لنظام “جبايتك”، حسب بيان المديرية العامة للضرائب، بالمراكز التالية:
-المركز الجواري للضرائب حاسي بحبح – الجلفة
-المركز الجواري للضرائب القالة – الطارف
–المركز الجواري للضرائب سفيزف – سيدي بلعباس
–المركز الجواري للضرائب غريس -معسكر
–المركز الجواري للضرائب بوشڨوف – ڨالمة
ولمزيد من التفاصيل عن النظام المعلوماتي “جبايتك” و كيفية الانخراط به، دعت المديرية العامة للضرائب، إلى زيارة الرابط التالي: https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar.
شرف الدين عبد النور