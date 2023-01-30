تم اليوم الاثنين٬ الإطلاق الرسمي للموقع الالكتروني للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، www.anpdp.dz٫ والذي سيمكن من الاتصال المباشر بين الأشخاص والهيئات العمومية٫ والخاصة الذين لهم علاقة بعمل السلطة.

وحيث أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لطفي بوجمعة، بأن الموقع يهدف في مرحلة أولى تمتد من شهر يناير إلى غاية أغسطس المقبل إلى تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين. والمسؤولين عن المعالجة، بحقوقهم وواجباتهم٫ وذلك من خلال الإطلاع والتعرف على ما يتضمنه القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين٬ في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي وهو القانون٬ الذي يحدد الواجبات والعقوبات المترتبة عن المساس بهذه المعلومات.

وأردف ذات المسؤول بالقول أن هيئته “ستصب جهودها في مرحلة ثانية لإدراج كافة الاستمارات المتعلقة بالمعالجة طبقا لأحكام هذا القانون”.

وأضاف بوجمعة أن فريق العمل شرع في إعداد وتبسيط إجراءات اللجوء إلى السلطة٬ وتحديد كيفية تقديم الطعون والطلبات ومعرفة الحقوق٬ وكذا إحصاء المؤسسات المعنية وفق طريقة إلكترونية منظمة توضع على الموقع.

كما أشار لطفي بوجمعة بالقول: “أن أساس عمل السلطة يندرج في حماية الحقوق المكرسة دستوريا٬ وأهمها الحق في الخصوصية وحق الإنسان والشخص الطبيعي في حماية بياناته”٬ مضيفا :” إذ كان لابد من وجود الإطار القانوني لحماية هذا الحق من قبل هيئة تتولى المعالجة من الناحية القانونية والإجرائية”.

ودعا بوجمعة مختلف الهيئات إلى الإطلاع على ما يتضمنه الموقع من معلومات٬ وذلك من أجل محاولة معرفة ما تضمنه القانون في هذا المجال٬ بهدف الإعداد والتحضير لمطابقة ما تقوم به هذه الهيئات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. والتي يقصد بها مجموع البيانات الأساسية (مثل رقم التعريف الوطني, تاريخ الميلاد, المعطيات الجينية, المعطيات البيومترية) وغيرها.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...