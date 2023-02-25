الإطاحة بشبكة فتحت فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر

25 فبراير، 2023

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، عن توقيف عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا.

ويتعلق الأمر بقضية جزائية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث وبعد سنة من التحريات المُعمقة، تم توقيف عناصر الشبكة.

وحسب البيان، فقد تم تقديم المشتبه فيهم، نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد.

وتوبع المتهمون عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.

رمزي أحمد توميات

25 فبراير، 2023

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