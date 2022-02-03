الإطاحة بشبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر بالعاصمة

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، بشبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر و المتاجرة بالكوكايين والهروين، حسبما أفاد به بيان لخليه الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وكشف البيان، أن الشبكة تتكون من 13 مشتبه فيه، 03 منهم من جنسية جزائرية و 10 أجانب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة.

وأوضح ذات البيان،أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل، في حين كانوا يقومون بإخفاء وتمرير المخدرات عن طريق ابتلاعها على شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات.

ليديا كبيش

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