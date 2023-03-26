الإطاحة بشبكة إجرامية تبث ضلوعها في 17 قضية لسرقة المحلات التجارية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث برج الكيفان بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من الإٌطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية أثناء الفترات الليلية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن العملية جاءت على إثر عدة شكاوي مقدمة من طرف أصحاب المحلات التجارية ، مفادها تعرض محلاتهم للسرقة بالكسر والتسلق أثناء الليل .

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان، أفضت التحريات في القضية إلى توقيف 04 أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 40 سنة، مسبوقين قضائيا، كما أن الأبحاث والتنسيق بين المصالح بـّين ضلوع هذه الشبكة في 17 قضية مشابهة على مستوى إقليم الاختصاص المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، مع ضبط و حجز الأغراض المستعملة في السرقة ، المتمثلة في:

– رافع عجلات السيارات يستعمل لكسر الأبواب الخارجية للمحلات التجارية .

– قفازات و قبعة صوفية تستعمل لإخفاء الهوية و التنكر.

– أسلحة بيضاء محظورة تستعمل للتهدبد .

– مع إسترجاع بعض المسروقات المتمثلة في بطاريات من مختلف الأحجام و سماعات الأذن من مختلف الأنواع .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جمعية أشرار ، السرقة بالتعدد ، الكسر ، التسلق ، مع إقتران ظرف الليل يضيف بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

ش.ن

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