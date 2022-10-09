الإطاحة بجمعية أشرار سرقت 80 كلغ من الكوابل الهاتفية في حالة تلبس

9 أكتوبر، 2022

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني القصبة السفلى بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة الكوابل الهاتفية // التخريب والتحطيم العمدي لملك الغير.

تعود حيثيات القضية إلى الشكاوى المقيدة لدى مصالح الأمن الحضري من قبل المؤسسة المتضررة عن قضية سرقة كوابل هاتفية ضد مجهولين، والتي ألحقت أضرارا و خسائر معتبرة مع إنقطاع شبكة الاتصالات الهاتفية و الانترنيت الخاصة بعدة مؤسسات عمومية وخاصة.

عليه تم تسطير خطة أمنية محكمة للإطاحة بالفاعلين، حيث و بعد عملية الترصد لعناصر الشرطة بالمكان، تم توقيف (02) المشتبه فيهما في حالة تلبس.

هذان الأخيران كانا بصدد قطع الكوابل الهاتفية بالأنفاق الأرضية أين تم ضبط بحوزتهم على كمية معتبرة من الألياف الهاتفية مهيأة وتقدر بحوالي(80 كلغ) بالإضافة إلى كابل هاتفي كبير طوله حوالي 20 متر كما تم حجز الأدوات المستعملة في الجريمة والمتمثلة في أسلحة بيضاء محظورة (02) منشارين حديديين، (07) كيتور و(02) شمعتين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

9 أكتوبر، 2022

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