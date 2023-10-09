الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة قامت بتخزين المؤثرات العقلية و المخدرات و ترويجها بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، 05 أشخاص من بينهم شخصين مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، عن قضية حيازة نقل و تخزين المؤثرات العقلية ذات منشأ اجنبي، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية من أجل عرضها على الغير في إطار جماعة إجرامية منظمة.

و جاءت قضية الحال، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، على إثر معلومة أمنية وردت إلى علم أفراد الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة قامت بتخزين المؤثرات العقلية و المخدرات و ترويجها على مستوى قطاع الإختصاص.

و تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكن عناصر ذات الفرقة من الإطاحة بجميع عناصر الشبكة المتكونة من 05 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 03 أشقاء، أمام مساكنهم حيث قاموا بترويج السموم في الحي الذي يسكنون فيه، يضيف المصدر.

و بعد تنفيذ اذونات بالتفتيش لمساكنهم، أسفرت العملية عن ضبط و حجز، 1314 كبسولة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع، 97 قارورة محلول مؤثر عقلي، مبلغ مالي قُدّر بـ 250000دج، من عائدات الترويج.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراء جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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