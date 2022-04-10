كشف الإرهابي الموقوف جيلالي عبد القادر المدعو “موسى”، عن أحداث كثيرة منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية إلى غاية تدريبه وتسليحه وتنفيذ عمليات عسكرية والقبض عليه من قبل عناصر الجيش.

وبث التلفزيون العمومي، تصريحات للارهابي الموقوف، أنه إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 2015. بعدما تعرف على ولد مخلوفي محمد الذي عرفه على عمار وأوصله للجماعات الارهابية. حيث كان ينشط مابين منطقة برج الكيفان ودلس.

وقال الإرهابي موسى: “كنت أتردد عى عمار وأبيت عنده لمدة 3 ايام، وتعرفت على حسين الذي بدوره أخذني إلى المدعو عبد الغني أين توجهنا بسيارته إلى منطقة بوناب. حيث إلتقيت بمجموعة اخرى من الإرهاب اسمهم ابو شعيب، الشيبلو، عمي محمد بومهالة، كريمو من منطقة اولاد عيسى ، وعبد الغني وعبد الرحمن. حيث تتكون المجموعة من 7 أشخاص”.

وأضاف الإرهابي:” مكثنا 6 أشهر وانتقلنا إلى منطقة واد الحمام، أين تم تسليحي أولا بقنبلة ومن ثم محشوشة ومن بعدها تم منحي مضخة. كما دخلت إلى منطقة واد الحمام ومن بعدها إلى دلس كما تدربنا 3 أشهر في واد الحمام عند عبد القادر من دلس ومجموعة اخرى مكثنا هناك 3 أشهر، عرفنا فيها أحداث كثيرة والتقيت مع مجموعة أخرى منها جابر الوهراني. ودخلنا في 2020 مكثنا عامين وأصبت في العملية الأخيرة مع أبو الدحداح”.

وتابع الإرهابي موسى قائلا:” كنا مع أبو الدحداح خلال العملية العسكرية وأطلقنا النار ثم هربنا. بعدما هرب أبو الدحداح هو لوحده وتركنا. انسحبنا مع الحذيفة.. وتم محاصرتنا من قبل الجيش الوطني ووقعنا في الرصاص. هربنا ومكثنا داخل كهف لمدة 18 يوما. ولم يكن أمامنا خيار آخر غير الإستسلام.

كما كشف الإرهابي أن الجيش الوطني الشعبي حاصرنا لمدة 18 يوما وقال أسامة لعمي عاصم “نسلمو نفوسنا”.. قالونا خلاص.. رمينا السلاح وشرعنا بالخروج الواحد تلو الآخر بعدما شعرنا بالأمان ووعدنا عناصر الجيش بعدم أذيتنا. وقال أحد عناصر الجيش: أخرجوا ماعليكم والو، وحقيقة عاملونا جيدا بعدما أخذوا أسلحتنا”.

رمزي أحمد توميات

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