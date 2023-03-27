الإرهابي المكنى “ربيع” يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

27 مارس، 2023

سلّم أمس الأحد، الإرهابي المسمى “ملوكي لحبيب” المكنى “ربيع”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ هذه العملية التي تدخل في أطار مكافحة الإرهاب، جاءت بفضل الجهود النوعية لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان أنّ الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين (02) يدويتين بمشعلين (02) وخمسة (05) مخازن وكمية من الذخيرة.

ش.ن

27 مارس، 2023

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